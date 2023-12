Am Donnerstagabend reiste ein 38-jähriger Afghane auf der Bundesautobahn 44 von Belgien nach Deutschland mit seinem PKW ein.

Aachen (ots) - Nicht nur, dass er keine Ausweispapiere und Aufenthaltstitel für Deutschland vorweisen konnte, die Beamten stellten bei der Kontrolle noch zudem einen verfälschten Fahrzeugschein fest. Auch besaß er keinen Führerschein und keine Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug. Auch die auf seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug.



In seiner Begleitung befand sich ein 29-jähriger Iraker, der auch keine Ausweispapiere mit sich führte.



Beide Personen wurden bezüglich der ausländerrechtlichen Verstöße zur Anzeige gebracht. Der Fahrer wird sich noch zudem wegen der verkehrsrechtlichen Verstöße und des Urkundendeliktes vor der Justiz verantworten müssen. Sein PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen eingeschleppt.



Da beide Personen schon in mehreren europäischen Ländern polizeilich in Erscheinung getreten sind oder Schutzersuchen gestellt haben, wird heute über den weiteren Verbleib oder gegebenenfalls über eine Rückführung ins benachbarte Ausland entschieden werden.



