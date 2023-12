Gestern Nachmittag (18.

Bochum (ots) - Dezember) überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann im Bochumer Hauptbahnhof. Dieser versuchte den Inhalt seiner Jackentasche vor den Beamten zu verbergen.



Gegen 17 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Bochum. Dabei kontrollierten sie auch einen 18-Jährigen und fragten diesen, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde. Der Deutsche händigte den Beamten zwei Verschlusstütchen Marihuana aus, welche sich in seiner rechten Jackeninnentasche befanden. Nach eigenen Angaben hatte er keine weiteren Betäubungsmittel bei sich.

Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten dann jedoch einen größeren Plastikbeutel mit 45 weiteren Verschlusstütchen der pflanzlichen Droge, in der linken Innentasche seiner Jacke fest. Zudem fanden sie einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper in einer der Taschen auf.



Als die Einsatzkräfte dem Bochumer mitteilten, dass er vorläufig festgenommen sei, wirkte er sichtlich nervös, zitterte und blickte sich hektisch um. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Das Mobiltelefon des Polizeibekannten wurde beschlagnahmt.

Nach einer richterlichen Entscheidung wurde die Wohnung des 18-Jährigen, durch Einsatzkräfte der Polizei Bochum, durchsucht.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz ein.