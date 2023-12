Am Sonntagmittag (17.

Bochum - Essen (ots) - Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Bochum einen Mann. Dieser führte diverse verbotene und gefährliche Gegenstände mit sich.



Gegen 14:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bochumer Hauptbahnhof. Dabei wurden sie auf einen 30-Jährigen aufmerksam, der eine "Bong" in der Hand hielt. Überprüfungen ergaben, dass der Essener bereits in der Vergangenheit mehrfach, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung trat. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben einem Messer mit einer Klingenlänge von ca. 19 cm, Tilidin-Tabletten, verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine geringe Menge Crack, zwei Feinwaagen, drei Mobiltelefone und rund 970 Euro Bargeld auf, welches auffällig gestückelt war. Zudem führte er zwei Dokumente mit sich, welche auf Dritte ausgestellt waren. Ermittlungen ergaben, dass diese im Zusammenhang mit einem Diebstahl abhandengekommen waren.



Der syrische Staatsbürger wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert. Angaben wollte er nicht tätigen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.



Die Beamten nahmen den Polizeibekannten fest und brachten ihn anschließend in die Diensträume. Nach einer richterlichen Entscheidung wurde die Wohnung des Syrers, durch Einsatzkräfte der Polizei Bochum, durchsucht.