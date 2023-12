Ein junger Mann beabsichtigte gestern Morgen (28.

Dortmund - Bremen (ots) - Dezember) über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Staatsanwaltschaft bereits per Haftbefehl nach ihm fahnden ließ.



Gegen 11:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Targu Mures/ Rumänien vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass das Amtsgericht Delmenhorst den rumänischen Staatsbürger bereits im Februar 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilte.



Der in Bremen wohnhafte Mann hatte bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1.500 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich zum Strafantritt gestellt. Aus diesem Grund wurde er von der Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Festnahme ausgeschrieben.



Nun konnte der Verurteilte die Geldstrafe begleichen und somit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt entgehen.