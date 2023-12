Am Mittwochvormittag, 20. Dezember 2023 um 10:40 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Fes einen 51-jährigen Deutschen.

Kleve - Weeze (ots) - Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 330,00 EUR und 210,18 EUR Verfahrenskosten bezahlen. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve ein, da er die fällige Geldstrafe nicht zahlen konnte.