Heute Morgen (20. Dezember) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund aus dem Bundesgebiet auszureisen.

Dortmund (ots) - Eine Staatsanwaltschaft suchte diesen bereits per Haftbefehl.



Gegen 7:20 Uhr wurde ein 39-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Skopje/ Nordmazedonien vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass das Amtsgericht Tübingen den mazedonischen Staatsbürger bereits im Februar 2022 rechtskräftig, wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet, zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilte. Da der Gesuchte bisher weder die geforderte Geldsumme bezahlt, noch sich zum Strafantritt gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.



Gegenüber den Bundespolizisten konnte der Mazedonier die Summe samt Verfahrenskosten in Höhe von 677,50 Euro bezahlen. Dies bewahrte ihn vor einem 30-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.