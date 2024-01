Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagmorgen (02.01.2024) einen 50-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellte.

Düsseldorf (ots) - Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft München im Juni 2023 einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den im Juni 2023 rechtskräftig Verurteilten erlassen hatte.

Dank eines Bekannten jedoch konnte der in der Türkei lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 50 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seinen Weg fort.