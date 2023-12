Die Bundespolizei hat am späten Donnerstagabend (28.

Greven (ots) - Dezember) am Bahnhof in Greven zwei Haftbefehle vollstreckt.



Bei der Kontrolle haben die Beamten zwei Georgier kontrolliert, gegen die Haftbefehle bestanden.

Ein 32-Jähriger wurde von der Staatsanwaltschaft Kiel gesucht, weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Diebstahls nur unzureichend bezahlt hatte. Die Hilfe einer Familienangehörigen, die die offenen 200 Euro einzahlte, ersparten dem Mann eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.



Sein Begleiter, ein 37-jähriger Landsmann, wurde vom Ausländeramt des Kreises Steinfurt zur Ausweisung oder Abschiebung gesucht. Gegen ihn besteht ein Einreiseverbot nach einer Abschiebung, gegen das er durch seine erneute Einreise verstoßen hatte. Am Freitag hat der Kreis Steinfurt aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen den Mann eingeleitet.