Die Bundespolizei überprüfte im Rahmen der Grenzüberwachung am Dienstagmorgen, 2. Januar 2024 um 01:20 Uhr, einen 24-jährigen Deutschen auf der Bundesstraße B 504 in Goch-Asperden als Insasse in einem in Köln zugelassenen Personenkraftwagen.

Kleve - Goch (ots) - Ein Abgleich der Personalien des Reisenden ergab, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ihn mit einem Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte suchte. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2450 EUR bezahlen oder eine 49-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle wird die Bundespolizei den Deutschen am Vormittag zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve einliefern, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen kann.