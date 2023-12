Die Bundespolizei überprüfte am Dienstag, 5.

Kleve - Gronau (ots) - Dezember 2023 um 19:50 Uhr, am Bahnhof in Gronau einen 22-jährigen Niederländer nach der Einreise aus den Niederlanden mit der Regionalbahn RB 54. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende gleich mit fünf Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig hatte die Haftbefehle zur Erzwingungshaft von 19 Tagen erlassen oder die Zahlung von 575 EUR angeordnet. Zudem hatte die Stadt Salzgitter und das Straßenverkehrsamt Hannover die Entziehung der Fahrerlaubnis in den polizeilichen Fahndungssystemen hinterlegt. Der Verurteilte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Dort konnte der Niederländer die fälligen Geldstrafen bei der Bundespolizei bezahlen. Aufgrund der bestehenden Ausschreibungen wurde der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Niederländer dann weiterreisen.