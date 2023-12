Am gestrigen Abend (5.

Dortmund (ots) - Dezember) soll ein Mann in einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Dieser wurde bereits per U-Haftbefehl gesucht.



Gegen 19:50 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Drogeriegeschäfts die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Diebstahl. Vor Ort gab dieser an, dass er beobachtet habe, wie der 41-Jährige Ware aus dem Regal entnommen und diese in seiner Tasche verstaut habe. Anschließend soll der Deutsche den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Überprüfungen ergaben, dass der Wohnungslose durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen den Gesuchten Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben. Demnach soll der Mann im Juli 2023 gemeinschaftlich, mit einem unbekannten Mittäter, Ware aus einer Drogeriefiliale entwendet haben, um diese zu veräußern, wodurch er sich eine Einnahmequelle verschaffen wollte.



Bisher hielt sich der Polizeibekannte im Verborgenen auf, nun wurde er durch Bundespolizisten festgenommen. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht und einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.