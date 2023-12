Ein junger Mann (19) bedrohte am Freitagabend (01. Dezember), um 21.15 Uhr Reisende mit einem Messer im Wuppertaler Hauptbahnhof.

Wuppertal (ots) - Bundespolizisten konnten den Verdächtigen entwaffnen und fixieren. Dabei widersetzte er sich der Mitnahme. Die Beamten konnten bei der anschließenden Durchsuchung neben dem Messer noch diverse Betäubungsmittel auffinden und beschlagnahmen.



Reisende informierten die eingesetzte Streife der Bundespolizei darüber, dass ein junger Mann Bahnreisende im Personentunnel des Wuppertaler Hauptbahnhofes mit einem Messer bedrohen würde. Als die Uniformierten vor Ort eintrafen, bemerkten sie, dass der Verdächtige ein Springmesser auf Bauchhöhe auf einen Reisenden richtete. Als die Bundespolizisten sich zu erkennen gaben, ihre Dienstwaffe in die aufmerksame Sicherungshaltung nahmen sowie die Person aufforderten das Messer fallen zu lassen, flüchtete der 19-jährige Deutsche unvermittelt in Richtung der Bahnhofshalle und stürzte ohne Einwirkung Dritter mitsamt des Messers zu Boden.



Nach erneuter Aufforderung der Beamten das Messer fallen zu lassen, kam er der Forderung am Boden nach. Im Zuge dessen konnten die Uniformierten das Messer an sich nehmen, beschlagnahmen und den jungen Mann der Dienststelle zuführen. Währenddessen widersetzte er sich der Mitnahme. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Bundespolizisten einen schwarzen Kulturbeutel, 105 Gramm Kokain, zehn Tabletten Ketamin und drei Gramm Cannabisharz auffinden und beschlagnahmen. Der 19-Jährige wurde freiwillig an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.