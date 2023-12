Freitagnachmittag (29.

Dortmund - Hanau (ots) - Dezember) kontrollierten Bundespolizisten einen Jungen im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser führte neben einem gefährlichen Gegenstand, auch Drogen mit sich.



Gegen 16:15 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei kontrollierten sie einen 15-Jährigen. Die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, bejahte der Minderjährige und gab an, ein Taschenmesser bei sich zu tragen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten zunächst eine geringe Menge Marihuana in der Handtasche des Hanauers fest. Die Polizisten führten ihn daraufhin den Wachräumen zu. Auf dem Weg dorthin nahm der Deutsche, noch in der Haupthalle des Bahnhofs, eine E-Zigarette aus seiner Jackentasche und zog an dieser. Als die Uniformierten ihn auf das Fehlverhalten hinwiesen, zeigte dieser sich uneinsichtig und respektlos gegenüber ihnen.



In der Dienststelle wurde die Durchsuchung fortgesetzt. Dort offenbarte sich dann auch, dass es sich bei dem Messer nicht um ein Taschen-, sondern um ein Einhandmesser handelte. Dies ist eines, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.



Als der Junge mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde, zeigte dieser sich erneut uneinsichtig und gab an, dass er das Messer benötige. Zu dem Erwerb des Betäubungsmittels wollte er keine Angaben gegenüber den Einsatzkräften machen.



Die Bundespolizisten stellten das Messer und die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, sowie wegen des unbefugten Rauchens ein.