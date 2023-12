Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen (7.

Essen (ots) - Dezember) einen Mann. Dieser führte einen gefährlichen Gegenstand mit sich.



Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof. Dabei wurden sie auf einen 30-Jährigen aufmerksam. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, reagierte der Syrer sichtlich nervös, verneinte die Frage jedoch. Während einer Durchsuchung offenbarte sich dann aber, dass er ein Einhandmesser in seiner Hosentasche führte. Dabei handelt es sich um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.



Zu seinem Grund für das Mitführen des Einhandmessers befragt, gab der Wohnungslose an, dieses zu seinem Schutz bei sich zu tragen.



Die Bundespolizisten stellten den Gegenstand sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.