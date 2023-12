In der Nacht zu Mittwoch (6.

Marl - Marl-Sinsen (ots) - Dezember) stellten Bundespolizisten im Bahnhof Marl-Sinsen einen jungen Mann, der dabei war die Wand eines Treppenaufgangs im Bahnhof zu bemalen. Anschließenden beleidigte dieser einen der Beamten.



Gegen 1:20 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Bahnhof Marl-Sinsen. Dort wurden sie auf einen 23-Jährigen aufmerksam, der die Wand am Treppenaufgang zu den Bahnsteigen bemalte. Als die Beamten den deutschen Staatsbürger ansprachen, hielt dieser noch die Filzstifte in seiner Hand und äußerte, dass er nur die bereits bestehenden Graffitis verschönern wollte. Während einer Durchsuchung nach weiteren Beweismitteln, beleidigte der Mann aus Marl einen der Polizisten und gab an, dass er mit seinen Verschönerungen noch gar nicht fertig gewesen sei.



Die Bundespolizisten stellten die Stifte als Beweismaterial sicher und fertigten Lichtbilder der Beschädigungen. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ein.