Am gestrigen Montagabend (4.

Gelsenkirchen (ots) - Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen jungen Mann. Dieser trug einen gefährlichen Gegenstand in seiner Umhängetasche.



Gegen 18:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Dabei wurden sie auf einen 17-Jährigen aufmerksam, welcher den Beamten auffällig auswich. Während der Kontrolle, wirkte der Minderjährige sichtlich nervös. Auf die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, gab er an, dies nicht zu wissen, da er beim Verlassen seiner Wohnung nicht in seine mitgeführte Tasche geschaut habe. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock auf.



Dabei handelte es sich um einen Schlagstock, welcher aus mehreren Segmenten besteht. Durch Ausziehen oder mithilfe einer ruckartigen Schleuderbewegung lässt er sich auf seine volle Länge ausfahren. Der Teleskopschlagstock erreicht dabei Längen von bis zu einem Meter. Angaben für die Gründe des Mitführens wollte der Gelsenkirchener nicht tätigen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.



Die Bundespolizisten stellten den gefährlichen Gegenstand sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.