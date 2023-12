Am vergangenen Freitagnachmittag (22. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen jungen Mann.

Essen - Gelsenkirchen (ots) - In seinen Taschen fanden diese diverse Betäubungsmittel auf.



Gegen 17:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen. Am Bahnsteig zu Gleis 9 trafen sie auf einen 20-Jährigen, welcher während der Kontrolle sichtlich nervös wirkte. Der Deutsche händigte den Polizisten seine Krankenkassenkarte aus. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führte, verneinte er. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Gelsenkirchener und stellten dabei mehrere Behältnisse mit Betäubungsmitteln in seinen Jacken- und Hosentaschen fest. Daraufhin brachten die Beamten den jungen Mann zur Bundespolizeiwache.



Es handelte sich um je ein Verschlusstütchen und eine kleine Dose mit Amphetamin, drei Klemmverschlusstütchen Marihuana, einem "Grinder" (Kräutermühle) mit darin befindlichen Resten der pflanzlichen Droge, sowie insgesamt 29 Ecstasy-Tabletten. Die Uniformierten beschlagnahmten die aufgefundenen Drogen. Dazu äußern wollte sich der 20-Jährige jedoch nicht.



Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.