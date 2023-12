Zwei, durch Haftbefehl gesuchte, Männer werden von der Bundespolizei unabhängig voneinander bei der Ausreise festgestellt.

Flughafen Köln/Bonn (ots) - Einer durfte gehen, der Andere musste bleiben.



Unabhängig voneinander fielen die beiden rumänischen Staatsangehörigen der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Köln / Bonn auf. Diese wollten in den frühen Morgenstunden des 14.12.23 mit dem Flug der Wizz Air 43092 nach Bukarest ausreisen. Der 42-Jährige, wegen Diebstahl durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg gesuchte Mann, konnte mit Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 895 Euro die Haft abwenden. Dies war dem 35-Jährigen nicht möglich. Der, wegen Betruges durch die Staatsanwaltschaft Krefeld, gesuchte Mann, wurde durch die Beamten der Bundespolizei vor Ort verhaftet und dem polizeilichen Gewahrsamsdienst übergeben. Nach Überstellung in die JVA droht ihm nun eine Haftstrafe von einem Jahr.