Am gestrigen Dienstagmittag (05.12.2023) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Deutscher zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vor.

Düsseldorf (ots) - Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 57-jährigen Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Der erste wurde im Juli 2022 von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen veruntreuender Unterschlagung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in Tateinheit mit Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der zweite im Februar dieses Jahres wegen Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung gegen den im März 2021 und Februar 2019 Verurteilten erlassen.

Die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 117 Tagen konnte jedoch abgewendet werden, da die Geldstrafe in Gesamthöhe von 4.700 Euro dank eines Familienangehörigen beglichen wurde. Im Anschluss setzte der in der Türkei lebende Mann seinen Weg fort.