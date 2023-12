Am gestrigen Montagvormittag (11. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann.

Gelsenkirchen (ots) - Eine Staatsanwaltschaft ließ nach ihm fahnden.



Gegen 11 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen und kontrollierten einen 44-Jährigen. Recherchen ergaben, dass der Mann sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt befinden müsste. Der polnische Staatsbürger gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er vor kurzem entlassen worden sei. Zudem händigte er den Beamten einen Nachweis darüber aus.



Die Beamten brachten den Gesuchten zur Bundespolizeiwache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde der Gelsenkirchener vor wenigen Tagen erneut zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Amtsgericht Essen hatte den Mann im Dezember 2022 rechtskräftig, wegen Diebstahls geringwertiger Sachen, zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt. Dieser hatte jedoch in der Vergangenheit bisher nur einen geringen Teil der geforderten Summe beglichen.



Da der Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 490 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, nahmen Bundespolizisten ihn fest. Dieser kontaktierte einen Bekannten, welcher die Geldstrafe jedoch trotz Zusage nicht bei der Bundespolizei entrichtete. Anschließend wurde der Mann für die nächsten 49 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.