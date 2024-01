Am gestrigen Montag den 01.01.2024 vollstreckten Beamte der Bundespolizei Aachen einen internationalen Haftbefehl und beendeten eine Trunkenheitsfahrt.

Aachen (ots) - Gegen 09:00 Uhr wollten die Beamten einen PKW mit lettischem Kennzeichen kontrollieren. Die drei Insassen des Fahrzeugs reisten kurz vorher in Herzogenrath aus den Niederlanden kommend ein.



Nachdem die Beamten den Fahrer zum Anhalten aufgefordert hatten beschleunigte dieser sein Fahrzeug und ignorierte hierbei unter anderem eine rote Ampel. Nach kurzer Flucht hielt er sein Fahrzeug an und flüchtete zu Fuß weiter. Nachdem eine zweite Streife zur Unterstützung eingetroffen war, konnte der Flüchtige im Nahbereich hinter einer Mülltonne sitzend angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der 32-jährige Lette wurde vor Ort verhaftet und für die Folgemaßnahmen der Landespolizei übergeben.

Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer. Die Kontrolle ergab eine Fahndungsausschreibung gegen den 36-jährigen lettischen Beifahrer. Gegen diesen lag ein internationaler Haftbefehl aus Lettland vor. Er wurde wegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu einer Haftstrafe von 10 Jahren und einem Monat verurteilt. Die Person wurde verhaftet und dem Polizeigewahrsam in Aachen überstellt.



Gegen den verbleibenden dritten Mitfahrer lag nichts vor und er konnte allein seine Reise fortsetzen.