Am Mittwoch, 6.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, haben Kräfte der Bundespolizei einen 25-jährigen Mann wegen des Verdachts des Drogenhandels mit Waffe am Hauptbahnhof Mönchengladbach vorläufig festgenommen.



Während einer Streifenfahrt fiel Kräften der Bundespolizei gegen 22 Uhr ein Mann auf, der beim Anblick der Beamten mehrere Drogeneinheiten, sogenannte Bubbles, neben seinem Auto fallen ließ. Die Beamten entschlossen sich den Verdächtigen zu kontrollieren, der daraufhin versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten stellten den 25-Jährigen nach mehreren Metern. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden sie Betäubungsmittel und ein Pfefferspray bei ihm. In seinem Auto entdeckten die Beamten außerdem weitere Betäubungsmittel, ein griffbereit in der Fahrertür befindliches Messer und ein weiteres Pfefferspray. Zusätzlich führte der 25-Jährige zwei Handys und eine größere Summe Bargeld in dealertypischer Stückelung mit sich.



Die Bundespolizisten stellten die Pfeffersprays, das Messer, das Geld und die Handys sicher. Ebenso 18 Bubbles Kokain und eine geringe Menge Cannabis. Den 25-Jährigen nahmen sie wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und mit Waffe vorläufig fest.



Die zuständige Mönchengladbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Donnerstag, 7. Dezember, Untersuchungshaft an.



Dem 25-Jährigen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandels mit nicht geringer Menge und mit Waffen.