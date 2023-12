Am 18.

Köln (ots) - Dezember soll ein 41-jähriger Lette, im Kölner Hauptbahnhof, acht Körperverletzungen binnen zwanzig Minuten begangen haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann fest. Jetzt suchen sie nach den Geschädigten.



Um 18:58 Uhr erschien ein 50-jähriger Türke auf dem Bundespolizeirevier Köln und gab an, dass er soeben, im Kölner Hauptbahnhof, durch einen Unbekannten mit der Faust geschlagen und getreten wurde. Der Mann habe ihn und seine Begleitung vor einer Bäckerei angesprochen und um den Kauf von Backwaren gebeten. Als er dies verneinte wurde er angegriffen und verletzt, erlitt u.a. eine blutende Nase. Bundespolizistinnen und Bundespolizisten sichteten die Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof. Diese zeigten die Tathandlung zum Nachteil des Türken, welcher jedoch auch seinen Angreifer schlug. Des Weiteren leiteten sie eine Fahndung nach dem Unbekannten ein. Zeitgleich wurde eine Streife der Bundespolizei zu einer Belästigung, in die Vorhalle des Bahnhofs, alarmiert. Diese traf auf den 41-Jährigen, welcher vor dem Bahnhof Passanten mit angetäuschten Schlägen anpöbelte. Währenddessen sprach ein 37-jähriger Deutscher die Streife an, und äußerte, von dem Mann geschlagen und getreten, jedoch nicht weiter verletzt worden zu sein. Die Einsatzkräfte führten den Letten zur Identitätsfeststellung dem Bundespolizeirevier Köln zu. Zudem ergab eine Atemalkoholkontrolle bei dem Polizeibekannten einen Wert von fast 2 Promille. Sie nahmen ihn im Anschluss vorläufig fest. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.



Mehr noch: Eine nähere Inaugenscheinnahme der Videoaufzeichnungen ergab, dass der 41-Jährige für insgesamt acht Körperverletzungen, im Zeitraum von 18:47 Uhr bis 19:01 Uhr verantwortlich war. Dabei hat er seine Opfer zumeist von hinten geschubst oder getreten. In einem Fall wurde einem durch den Bahnhof rennenden Passanten durch den Letten ein Bein gestellt.



Bei sechs dieser Taten blieben die Geschädigten unbekannt und werden nun gebeten sich unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 zu melden.



Insgesamt fertigten die an dem Sachverhalt beteiligten Beamtinnen und Beamten acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen den 41-jährigen Letten sowie eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 50-jährigen Türken.