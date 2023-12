In der Nacht zu Freitag (29.

Gelsenkirchen - Essen (ots) - Dezember) stellten Bundespolizisten eine Frau und einen Mann an einem Haltepunkt in Gelsenkirchen, nachdem diese eine Schallschutzwand besprüht hatten.



Gegen 0:05 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass sie zwei Personen beobachtet hatten, die eine Schallschutzwand in unmittelbarer Nähe des Haltepunkts Gelsenkirchen-Rotthausen, mit Lackfarbe besprühten. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten die flüchtige 24-Jährige und den flüchtigen 25-Jährigen bereits gestellt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Bahnstrecke. Vor Ort trafen sie auf die beiden Tatverdächtigen und die Mitarbeiter der Bahn. Die Zeugen schilderten, dass sie den Essener und die Gelsenkirchenerin dabei beobachteten, als diese die Schallschutzwand besprühten. Als sie diese ansprachen und stellen wollten, ergriffen beide Beschuldigten zunächst die Flucht. Nach wenigen Metern blieb zunächst die junge Frau stehen und nur kurze Zeit später auch der Deutsche (25). Der junge Mann hielt dabei einen Beutel in der Hand, indem sich neben mehreren Sprühdosen, auch Sprühköpfe und Einmalhandschuhe befanden.



Die Bundespolizisten dokumentierten die Beschädigungen der Lärmschutzwand und fertigten Lichtbilder von dem ca. 20 qm großem Graffiti an. Zudem stellten sie Farbe an der Kleidung der Tatverdächtigen fest.



Anschließend brachten die Beamten die Deutschen (25, 24) zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Sie fertigten Lichtbilder von ihnen und nahmen dessen Fingerabdrücke. Die Beschuldigten waren bereits zuvor, wegen Sachbeschädigung, polizeilich in Erscheinung getreten.



Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.