Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam überprüfte am Sonntag, 24.

Kleve - Emmerich (ots) - Dezember 2023 um 13:05 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 Rastplatz Hohe Heide eine 28-jährigen Deutschen als Beifahrer eines in Dortmund zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 4.140,00 EUR bezahlen oder eine 138-tägige Haftstrafe verbüßen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden im Handschuhfach zudem zwei Schreckschusspistolen aufgefunden und sichergestellt. Einen hierfür erforderlichen kleinen Waffenschein hatte die Person nicht. Daraufhin wurde der Mann vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte er dann weiterreisen, da die Mutter des 28-Jährigen die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte und somit die drohende Haftstrafe abwenden konnte.



Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.



Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.