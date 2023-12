Montagmittag (25.

Essen (ots) - Dezember) soll ein Mann in einer Drogeriekette im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Der Ladendetektiv hielt diesen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest.



Gegen 13:10 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes das Bundespolizeirevier Essen über eine Diebstahlshandlung. Der Ladendetektiv gab an, dass ein 25-Jähriger zuvor zwölf Haarpflegeprodukte im Gesamtwert von ca. 85 Euro in seine mitgeführte Papiertüte gesteckt und den Kassenbereich passiert habe, ohne zu bezahlen. Dies habe der 32-jährige Mitarbeiter beobachtet und den Deutschen daraufhin gestellt.



Gegen den Essener soll bereits ein Hausverbot der Filiale bestehen. Der Tatverdächtige äußerte gegenüber den Beamten, dass er die Ware entwendet habe, um diese anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Mit dem Erlös wolle er für den Eigenbedarf Drogen erwerben. Recherchen ergaben, dass der Deutsche bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich, wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung trat.



Das Stehlgut wurde dem Mitarbeiter übergeben. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen, besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch ein.