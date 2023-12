Am Freitagnachmittag (01. Dezember) soll ein Unbekannter das Smartphone eines jungen Mannes im Bahnhof Bork an sich genommen haben.

Bork - Dortmund - Essen (ots) - Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.



Gegen 17:45 Uhr suchte ein 19-Jähriger die Wache der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof auf. Dieser gab an, dass er gegen 14:50 Uhr am Bahnsteig im Bahnhof Bork sein hochwertiges Mobiltelefon habe liegen lassen. Erst auf dem Weg nach Dortmund, im RE 51, habe er das Fehlen seines Smartphones bemerkt. Dann habe er dieses mit dem Handy seiner Freundin angerufen, woraufhin eine unbekannte, arabisch sprechende Person das Gespräch annahm. Mit Hilfe eines Mitreisenden sei mit dem Unbekannten in türkischer Sprache kommuniziert worden. Dieser habe angegeben, dass er sein Eigentum in Bork abholen könne.

Als er dort jedoch wieder eingetroffen sei, habe der Deutsche niemanden ausfindig machen können. Ein weiteres Telefon eines Bekannten, welche der syrischen Sprache mächtig ist, habe ergeben, dass das Mobiltelefon in Dortmund übergeben werde. Aber auch dort sei die Suche nach dem Unbekannten erfolglos geblieben.



Eine Ortung des Smartphones ergab zunächst einen Standort in Coesfeld. Eine Fahndung nach dem Unbekannten durch Einsatzkräfte der Polizei Coesfeld verlief negativ. Wenig später konnte das Endgerät dann in Bork geortet werden. Der Essener wollte sich dann mit seiner Begleiterin auf dem Weg nach Bork machen, um sein Handy dort aufzuspüren.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, welcher sich am 01. Dezember 2023, zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Bork aufhielt?



Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.