Am späten Mittwochabend (13. Dezember) haben zwei 14-jährige Jungen im Bahnhof Altenbeken mehrere Schneeschaufeln und Streugutsäcke in den Gleisbereich geworfen und durch einen Wurf mit einer Glasflasche ein Bushaltestellenhäuschen beschädigt.

Altenbeken / Horn-Bad Meinberg (ots) - Die beiden Jugendlichen aus Horn-Bad Meinberg wurden noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei festgestellt.



Ermittlungen ergaben, dass die beiden kurz zuvor auch im Bahnhof Horn - Bad Meinberg ein Fahrrad in den Gleisbereich geworfen haben. Zudem wurde bekannt, dass die beiden aus einer Wohngruppe in Horn-Meinberg abgängig und bereits zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren.



Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Das Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung führt die Kreispolizeibehörde Paderborn.



Im Anschluss wurden die beiden Ausreißer der Wohngruppe zugeführt.

Durch den Vorfall war der Bahnhof Altenbeken für etwa 50 Min. für den Zugverkehr gesperrt.