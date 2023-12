Am Samstagmittag konnte die Bundespolizei Aachen gleich mehrere Fahndungstreffer und einen Haftbefehl bei einer Person feststellen.

Aachen - Hannover (ots) - Ein 25-jähriger Marokkaner reiste mittels Zug aus Belgien nach Aachen am Hauptbahnhof ein. Bei der Kontrolle gab er an, keinen Ausweis zu besitzen und stellte vor Ort direkt ein Schutzersuchen.



Bei der anschließenden Überprüfung seiner Fingerabdrücke wurde ersichtlich, dass die Person kein Unbekannter in Deutschland ist.



Vier offene nationale Fahndungsnotierungen lagen gegen ihn vor. Von der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 25-Jährige in drei Strafsachen wegen Diebstahls und räuberischer Erpressung gesucht. Des Weiteren lag gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen Diebstahls vor.



109 Tage muss die Person nun in Haft. Bezüglich der fehlenden Ausweispapiere wurde eine Anzeige wegen der unerlaubten Einreise gefertigt.



Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen überstellt.



