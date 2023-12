Am Freitagabend (15.

Dortmund (ots) - Dezember) soll ein zunächst Unbekannter in einem Drogeriegeschäft des Dortmunder Hauptbahnhofs Ware entwendet haben. Ein Angestellter wollte diesen festhalten, woraufhin er ihn attackierte. Dank der Videoaufnahmen erkannten die Bundespolizisten den Polizeibekannten.



Gegen 22:15 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei darüber, dass er einen Ladendieb auf frischer Tat angetroffen habe. Dieser habe sich dann jedoch gewaltsam aus den Griffen gelöst und sei nun flüchtig. Bei der Befragung des Angestellten durch die Beamten wirkte dieser aufgelöst und seine Hände zitterten. Der 41-Jährige habe über die Videoüberwachungsanlage einen Unbekannten beobachtet, wie dieser drei Getränkeflaschen und eine Snacktüte aus dem Regal entnahm. Anschließend habe dieser den Kassenbereich passiert ohne zu bezahlen. Das Stehlgut soll er dabei sichtbar in seinen Händen getragen haben. In der Haupthalle habe der Deutsche den Tatverdächtigen dann an den Schultern festgehalten, worauf dieser sich aus dem Griff gelöst habe, in dem er seinen, zu dem Zeitpunkt getragenen, Mantel auszog. Daraufhin habe der Mitarbeiter nach der Bauchtasche des Mannes gegriffen und es sei zu einem Handgemenge gekommen. Hierbei sei der Trageriemen der Tasche abgerissen, woraufhin der Beschuldigten die Flucht ergriffen habe. Das Diebesgut habe der zunächst Unbekannte während der Auseinandersetzung fallen gelassen.



Der Ladendetektiv (41) gab zudem an, dass er mehrfach von den Verdächtigen auf den linken Arm geschlagen worden sei. Dieser wies Rötungen und Schwellungen auf. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Geschädigte ab.



Die Einsatzkräfte sichteten die Videoaufnahmen der Filiale und identifizierten den Unbekannten. Der 22-Jährige war wenige Tage zuvor von den Beamten kontrolliert worden und ist in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den algerischen Staatsangehörigen ein.