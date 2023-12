Am 14.

Köln (ots) - Dezember soll ein 44-jähriger Pole, im Kölner Hauptbahnhof, in einer Parfümerie, einem Bekleidungs- sowie Einrichtungsgeschäft gestohlen haben. Zudem führte der Mann ein verbotenes Messer mit sich und war mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben - Festnahme!



Gegen 16:15 Uhr erschien eine 25-jährige Mitarbeiterin einer Parfümerie auf dem Bundespolizeirevier Köln. Sie gab an, dass sich ein Mann im Geschäft aufhielte und dieses kurz darauf ohne Einkauf wieder verließ. Im Anschluss machte die Frau Feierabend. Auf dem Heimweg sah sie ebendiesen Kunden, welcher Gegenstände aus der Parfümerie in der Hand hielt und alarmierte die Polizei. Bundespolizistinnen und Bundespolizisten fahndeten nach dem 44-Jährigen und stellten ihn. Sie durchsuchten den Tatverdächtigen und fanden zwei Pflegeprodukte der Parfümerie im Wert von 37,89 EUR, einen Strickpullover (Wert: 54,99 EUR) eines Bekleidungsgeschäfts und eine Lichterkette (Wert: 29,99 EUR) eines Einrichtungsgeschäfts auf. Zudem befand sich ein verbotenes Einhandmesser in seinem Rucksack. Die eingesetzten Polizeikräfte führten eine Videoauswertung durch und stellten fest, dass sich der Tatverdächtige gegen 14:15 Uhr im Einrichtungsgeschäft sowie gegen 14.20 Uhr im Bekleidungsgeschäft aufgehalten hatte. Sie ermittelten seine Identität, welche fünf Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung offenbarte. Die Staatsanwaltschaften Köln, Düsseldorf, Dortmund sowie das Amtsgericht Duisburg fahndeten nach dem Polen wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten stellten das Einhandmesser sicher, nahmen den Polen vorläufig fest und führten ihm dem Polizeigewahrsam zu. Er muss sich nun vor einem Haftrichter wegen mehrfachem Diebstahls sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.