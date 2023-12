Eine Jugendliche (14) war am Sonntagabend (10. Dezember), um 22.55 Uhr, in einer Streitigkeit am Oberhausener Hauptbahnhof verwickelt.

Oberhausen (ots) - Als sie von den Beamten kontrolliert werden sollte, rastete die 14-Jährige aus. Sie trat und biss einen Beamten (26). Auf der Dienststelle leistete sie weiterhin Widerstand. Sie wurde einer Jugendschutzstelle übergeben.



Eingesetzte Bundespolizisten trafen im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung auf die 14-jährige Deutsche. Als ihre Personalien überprüft werden sollten, versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen. Als sie aufgehalten wurde, trat sie einen 26-jährigen Beamten und biss ihm in den Unterarm. Unter Widerstand wurde sie in die Diensträume geführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.



Sie weigerte sich mit ihren Eltern nach Hause zu gehen und wurde anschließend in die Obhut einer Jugendschutzstelle gegeben. Der verletzte Bundespolizist wurde ärztlich versorgt und war weiter dienstfähig.



Wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, dem Widerstand sowie der Körperverletzung wurde ein Strafverfahren gegen die 14-Jährige eingeleitet.