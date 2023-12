Mit Beschluss vom 30. Oktober 2023 ordnete das Amtsgericht Hamm die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Täter an.

Hamm (ots) - Am 19. April 2023 um 22:09 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter auf Gleis 2 des Hauptbahnhofes Hamm unvermittelt und offensichtlich grundlos einen 18-jährigen Soester mehrmals ins Gesicht und trat mehr-fach auf ihn ein, als er bereits am Boden lag.



Nur eine halbe Stunde später sprach der Unbekannte einen 33-jährigen Münsteraner auf Gleis 10 an und schlug auch diesen unvermittelt ins Gesicht.



Nach Auswertung der gesicherten Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof Hamm werden die daraus entstandenen Fotos des Unbekannten laut Beschluss des Amtsgerichtes Hamm für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:



https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_48_2023.html



Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen Körperverletzung und fragt in diesem Zusammenhang:



Wer kennt diesen Mann?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?



Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Münster unter der Telefonnummer 0251/97437-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.