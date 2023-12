Am gestrigen Mittag (11. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof eine Frau.

Hagen (ots) - Da diese keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, kam ein Haftbefehl zum Vorschein.



Gegen 12:45 Uhr wurden Mitarbeiter der Hagener Stadtwerke gemeinsam mit einer 31-Jährigen in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen vorstellig. Die Deutsche soll zuvor einen Bus von Hagen nach Gevelsberg genutzt haben, ohne ein gültiges Ticket vorweisen zu können. Die Beamten stellten daraufhin die Identität der Hagenerin mittels ihrer mündlich angegebenen Personalien fest. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte bereits nach der Frau.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte die 31-Jährige im September 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt.



Da die Verurteilte sich bisher der Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Die geforderte Summe in Höhe von 890 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) konnte die Gesuchte nicht aufbringen. Nach ihrer Festnahme brachten Bundespolizisten sie für 89 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung.