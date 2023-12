Am Donnerstagabend (28.

Mülheim an der Ruhr - Bochum (ots) - Dezember) soll eine Frau einer Jugendlichen in Mülheim an der Ruhr das Mobiltelefon entwendet haben. Bundespolizisten stellten die Tatverdächtige.



Gegen 19:45 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr. Währenddessen kam eine 17-Jährige auf die Beamten zu und gab an, dass ihr kurz zuvor, in dem anliegenden Einkaufsbereich des Bahnhofes, ihr Mobiltelefon entwendet worden sei. Zu dem genauen Ort oder zu einer tatverdächtigen Person konnte die Minderjährige keine Angaben machen.



Die Freundin der Mülheimerin ortete das Smartphone im Mülheimer Hauptbahnhof, auf dem Bahnsteig zu Gleis 1/ 2. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zu dem lokalisierten Standort. Dort trafen die Uniformierten lediglich auf eine 42-jährige Frau mit ihrem Kind. Die Polizisten konfrontierten die ghanaische Staatsbürgerin mit dem Sachverhalt. Diese zeigte sich von Beginn an unkooperativ und machte gegenüber den Einsatzkräften widersprüchliche Angaben. Schließlich händigte sie ihnen dann aber das Handy aus.



Die Bundespolizisten gaben der Deutschen das Smartphone zurück und leiteten gegen die Bochumerin ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.