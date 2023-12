Am Dienstag (12. Dezember) soll die Umhängetasche eines Mannes in Essen entwendet worden sein.

Essen - Bremen (ots) - Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen im Hauptbahnhof aus - ohne Erfolg.



Gegen 15 Uhr wurde ein 42-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass ihm seine Umhängetasche entwendet worden sei. Der Geschädigte sei mit einem Intercity Express morgens von Bremen nach Dortmund und anschließend nach Essen gereist. Dann habe er die Innenstadt aufgesucht und sich in ein Café gesetzt, um zu speisen. Wenig später habe er dann bemerkt, dass seine mitgeführte Umhängetasche sich nicht mehr neben ihm befindet.



Nachfragen bei der Deutschen Bahn und dem Fundbüro der Stadt Essen, ob die besagte Tasche aufgefunden wurde, verliefen erfolglos.

In der Umhängetasche des Deutschen sollen sich neben einem Führerschein und seinem Personalausweis 50.000 Euro befunden haben. Der Bremer äußerte, dass er am gestrigen Tag ein Auto habe kaufen wollen. Einen Nachweis über die rechtmäßige Abhebung des Bargeldes bei einer Bankfiliale konnte der Geschädigte erbringen.



Eine Auswertung der Videoaufnahmen des Dortmunder Hauptbahnhofs ergab, dass der 42-Jährige beim Verlassen des ICE noch in Besitz des Stehlguts war. Auch bei seiner Ankunft in Essen gegen 10 Uhr führte er die Tasche noch mit sich.



Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein. Weitere Ermittlungen werden von der Polizei Essen durchgeführt.