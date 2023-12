Die Bundespolizei warnt gerade zur Vorweihnachtszeit vor Taschendieben! Geben Sie Taschendieben keine Chance! Am Samstag ist es in der RE 1 von Hamm nach Aachen zum Diebstahl eines Smartphones gekommen.

Aachen (ots) - Ein 32-jähriger Geschädigter war in der RE 1 eingeschlafen und man hatte ihn seines Smartphones entledigt. In einem weiteren Fall wurde am Sonntag einem 29-Jährigen in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof in Aachen, als er nicht hinschaute, aus seinem Rucksack sein Notebook gestohlen. In beiden Fällen ist ein Gesamtschaden von 1500,- Euro entstanden.



Um ähnlichen Fällen entgegenzuwirken, ist der Präventionsbeamte der Bundespolizeiinspektion Aachen am 19.12.23 und 20.12.23, jeweils in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr, am Hauptbahnhof in Aachen und weist Reisende auf die Tricks der Taschendiebe hin.



Hinweis der Bundespolizei:



Führen Sie Geld, Ausweise und andere Wertgegenstände in Brustbeuteln und Gürteltaschen möglichst unter der Jacke oder Anorak mit sich. Sie gelten als sicheres Behältnis und ein direkter Zugriff ist meist nicht möglich. Verschließen sie stets die Handtasche und klemmen sie diese mit der Verschlussseite zu ihrem Körper unter den Arm. Seien Sie bei Gedränge gerade beim Ein- oder Aussteigen besonders achtsam. Behalten Sie stets ihr Reisegepäck im Auge oder bitten Sie nur vertrauenswürdige Mitreisende, während der Abwesenheit auf Ihr Gepäck zu achten. Kehren Sie nach Möglichkeit vor dem Halt am nächsten Bahnhof an Ihren Platz zurück, da dieser stets von Dieben zum Verlassen des Zuges mit dem Diebesgut genutzt wird.



Auch auf der Hauptseite der Homepage der Bundespolizei: "www.bundespolizei.de" unter der Rubrik "Meldungen" geben 6 kleine Monster Tipps zum Schutz vor Taschendieben.



Auch unter der Rubrik: "Sicher im Alltag" - "Vorsicht Taschendiebstahl" werden wichtige Tipps zu diesem Thema gegeben.



Falls Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, bringen Sie diesen immer zur Anzeige.

An jedem größeren Bahnhof ist die Bundespolizei mit einer Wache vertreten oder telefonisch unter der bundesweit geschalteten Hotline: 0800 6 888 000 für Sie erreichbar.



Lassen Sie gestohlene Bank- und Kreditkarten sowie SIM-Karten unverzüglich sperren. Das geht am schnellsten über den bundesweiten gebührenfreien Sperr-Notruf 116 116.