Mittwochmorgen (27.

Dortmund (ots) - Dezember) soll ein Mann mit dem Fahrschein eines Dritten, mit einer U-Bahn in Richtung Dortmund Hauptbahnhof gefahren sein. Anschließend beleidigte dieser Bundespolizisten und wehrte sich gegen deren Maßnahmen.



Gegen 9:20 Uhr wurde die Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof über einen aggressiven Mann ohne gültigen Fahrausweis in der U-Bahn Richtung Hauptbahnhof Dortmund informiert. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich in den U-Bahnbereich. Dort konnten sie neben dem 27-jährigen Tatverdächtigen, auch die Sicherheitskräfte antreffen.



Bei der Fahrscheinkontrolle, soll der unkooperative Mann das Ticket eines Dritten vorgelegt haben, woraufhin er aufgefordert wurde sich auszuweisen. Dieser Aufforderung soll er nicht nachgekommen sein, stattdessen sei er zunehmend aggressiver geworden. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Polizeibekannte aufbrausend und kam deren Aufforderungen, ihnen den Fahrschein auszuhändigen, nicht nach. Stattdessen ballte er seine Faust zusammen, in der sich das Ticket befand. Als die Polizisten ihn daraufhin fixierten und den Fahrausweis sicherten, versuchte dieser sich dagegen zu wehren und beleidigte die Uniformiert mehrfach. Kurze Zeit später beruhigte sich der Tatverdächtige wieder, sodass die Einsatzkräfte ihn mit einem Platzverweis entließen.



Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betrugs ein.