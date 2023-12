Am gestrigen Abend (17.

Hagen - Wetter (ots) - Dezember) sollen bisher Unbekannte, einer älteren Dame im Bahnhof Hagen-Wehringhausen die Handtasche entrissen und dann die Flucht ergriffen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.



Gegen 20:50 Uhr wurde eine 60-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hagener Hauptbahnhof vorstellig. Diese war sichtlich aufgelöst und schilderte, dass sie gegen 18:20 Uhr im Bahnhof Hagen-Wehringhausen auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 auf ihren Zug gewartet habe. Währenddessen sollen zwei Unbekannten auf sie zugekommen seien und sie auf einer ihr nicht verständlichen Sprache angesprochen haben. Als die Deutsche diesen mitteilen wollte, dass sie diese nicht verstehe, sollen die jungen Männer ihr die Handtasche von der Schulter gerissen und fluchtartig den Bahnsteig in Richtung Wehringhausen Stadt verlassen haben. Die Frau aus Wetter blieb bei der Tathandlung unverletzt.



Auf Nachfrage gab sie an, dass es sich bei den Unbekannten um zwei Jugendliche mit dunklen, lockigen Haaren gehandelt habe.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubs ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 17. Dezember 2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im Bahnhof Hagen-Wehringhausen aufhielten?



Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.