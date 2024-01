Am frühen Montagmorgen (1. Januar) zwischen 05:55 und 06:00 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann im Regionalexpress 6 von Dortmund nach Bielefeld Reizgas versprüht haben.

Bielelfeld (ots) - Laut Auskunft der Zugbegleiterin sei der Unbekannte im Zug mit einer Personengruppe in Streit geraten in dessen weiterem Verlauf er Reizgas im Zugabteil versprühte. Weiterhin soll der Unbekannte mit einem Schlagring bewaffnet gewesen sein.



Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Bielefeld konnte der Unbekannte durch die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei nicht mehr im Zug angetroffen werden. Es wird vermutet, dass dieser den Zug bereits in Bielefeld - Brackwede verlassen hat.



Er wird wie folgt beschrieben: Kräftig, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer hellen Jacke und einer rotkarierten Hose.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein und sicherte die Videoaufzeichnungen aus dem Zug.



Zeugen der Tat und mögliche Verletzte werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251/97437-0 zu melden.