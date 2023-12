Heute Morgen (5.

Bochum (ots) - Dezember) beobachteten Bundespolizisten, über die Überwachungskameras am Bochumer Hauptbahnhof zwei Männer, die vermeintlich mit Drogen handelten. Die Beamten stellten diese und fanden bei einem von ihnen Betäubungsmittel auf.



Gegen 04:30 Uhr überwachten Einsatzkräfte der Bundespolizei die sich im Hauptbahnhof Bochum befindlichen Videokameras. Dabei wurden sie auf zwei männliche Personen aufmerksam, die augenscheinlich mit Betäubungsmitteln handelten.

Daraufhin begaben sich die Polizisten zu der Örtlichkeit. Dort trafen sie einen der Männer an. Der 39-Jährige wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert und anschließend durchsucht. Dabei fanden die Bundespolizisten circa 30 Gramm Amphetamine, mehrere Verschlusstütchen, sowie ein Messer in der Innentasche des polnischen Staatsbürgers auf. Angaben zu dem Erwerb und seinem Vorhaben mit dem Rauschgift tätigte er nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.



In der Zwischenzeit ermittelten die Einsatzkräfte auch den zweiten Mann. Bei dem 50-jährigen Bochumer konnte keinerlei Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch er wollte keine Angaben zu dem Sachverhalt machen.



Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und nahmen den Wohnungslosen fest. Anschließend brachten sie ihn für weitere Ermittlungen in das Polizeigewahrsam Bochum. Zudem wird sich der Pole nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.