Die Bundespolizei Trier lädt gemeinsam mit der Bundespolizeiseelsorge zu einem ökumenischen Adventsgottesdienst in der Konstantin-Basilika in Trier ein.

Trier (ots) - Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Wachet auf, ruft uns die Stimme" und besteht aus einem ökumenischen Adventsgottesdienst am 14. Dezember 2023, 13:00 Uhr sowie einem gemeinsamen Einsingen am 13. Dezember 2023, 18:00 Uhr.



Pfarrer Christian Schmitt und Pfarrer Lars Kunkel leiten den Gottesdienst als Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam.



Die musikalische Gestaltung obliegt an beiden Tagen dem Ensemble des Bundespolizeiorchesters München in Zusammenarbeit mit dem Projektchor des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier.



Die Bundespolizei Trier und die Bundespolizeiseelsorge freuen sich auf ihr Kommen.