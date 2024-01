Nachdem unbekannte Männer am Samstagabend einen 81-Jährigen am Bahnhof Spandau ins S-Bahngleis stießen, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Berlin-Spandau (ots) - Am 30. Dezember 2023 gegen 13 Uhr gerieten zwei Männer und ihr Opfer im Bahnhof Spandau zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, der ein Anrempeln vorausgegangen sein soll. Im weiteren Verlauf habe einer der Männer den 81-jährigen Deutschen ins S-Bahngleis gestoßen. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer unerkannt. Zeugen retteten den Rentner aus dem Gefahrenbereich. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Alarmierte Einsatzkräfte fahndeten ohne Erfolg nach den Tatverdächtigen.



Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Wer hat die Tat am Samstag, den 30. Dezember 2023, gegen 13:05 Uhr auf dem S-Bahnsteig im Bahnhof Spandau beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.