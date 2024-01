Die Bundespolizei nahm am Sonntagmorgen einen Mann bei Schwedt fest, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag.

Brandenburg - Mescherin (ots) - Gegen 3:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann, der zu Fuß auf der Bundesstraße 113 in Richtung der Ortschaft Mescherin unterwegs war. Da er keine Dokumente bei sich hatte, nahmen die Beamtinnen und Beamten ihn mit zur Dienststelle. Bei der Feststellung seiner Identität kam heraus, dass gegen den französischen Staatsangehörigen ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Die Ausschreibung erging im Mai 2022 durch französische Justizbehörden aufgrund dort begangener Straftaten (Sexualdelikte, Freiheitsberaubung und mehrfacher Bedrohung). Demnach sei der Mann nicht der Auflage nachgekommen, Frankreich nicht zu verlassen.



Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 28-Jährigen fest und übergaben ihn am Montagvormittag an eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.