Einsatzkräfte nahmen zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest.

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte den Insassen eines Kfz mit lettischen Kennzeichen kurz nach dessen Einreise in die Bundesrepublik Deutschland auf der Autobahn 12. Die fahndungsmäßige Überprüfung des lettischen Staatsangehörigen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit Haftbefehl nach ihm suchte. Der Mann ist im März letzten Jahres durch das Amtsgericht Düsseldorf wegen des Betruges in mehreren Fällen zu 1.790 Euro Geldstrafe oder 179 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da der 21-Jährige die noch ausstehende Geldstrafe nicht entrichten konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.



Donnerstagmorgen, gegen 4:30 Uhr, überprüften Einsatzkräfte der Gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle einen 25-jährigen Mitfahrer eines Pkw mit polnischen Kennzeichen auf der Autobahn 12. Die Überprüfung seiner Personalien ergab zwei Fahndungsnotierungen zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gegen den belarussischen Staatsangehörigen.



Wegen versuchter Hehlerei war der 25-Jährige vom Amtsgericht Strausberg im April 2022 zu einer Geldstrafe von 5.385 Euro bzw. 360 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Ein knappes Jahr später verurteilte ihn das Amtsgericht Frankfurt (Oder) wegen Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe von 600 Euro bzw. 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.



Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamtinnen und Beamte ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt.