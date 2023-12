Donnerstagmittag kam es am S-Bahnhof Berlin-Wannsee zu einer Körperverletzung, bei der ein 31-Jähriger verletzt wurde.

Berlin - Wannsee (ots) - Nach Aussage eines Augenzeugen sollen gegen 13 Uhr zwei Männer gemeinschaftlich auf den 31-jährigen Mann eingeschlagen haben. Als alarmierte Einsatzkräfte am Bahnsteig eintrafen, fanden sie den mit einer Platzwunde am Kopf verletzten polnischen Staatsangehörigen. Bei der Versorgung des Verletzten stellten Rettungskräfte eine Verletzung im Halswirbelbereich fest und brachten den Mann wegen des Verdachts eines Halswirbelbruchs in ein Krankenhaus. Die beiden unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen waren beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten der Polizei Berlin und Bundespolizei nicht mehr vor Ort. Eine Suche im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.



Die Polizei Berlin ermittelt aufgrund der Schwere der Verletzungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden Männer.



Da gegen den polizeibekannten 31-jährigen Polen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Berlin vorliegt, bewachen ihn Einsatzkräfte der Polizei Berlin im Krankenhaus. Diese werden ihn nach seiner Entlassung in eine Justizvollzugsanstalt einliefern.