In der Nacht zu Montag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese eine abgestellte S-Bahn auf circa vierzig Quadratmeter besprüht hatten.

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Kurz vor Mitternacht meldeten Mitarbeitende der S-Bahn Berlin GmbH mehrere verdächtige Personen am Bahnhof Hermannstraße, die eine abgestellte S-Bahn besprüht haben sollen. Wenige Minuten später konnten alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei 22- und 24-jährige Männer festnehmen. Einer der beiden versuchte beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten zunächst zu flüchten und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu und kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.



Die Bundespolizei stellte diverse Sprayerutensilien sicher und ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretenen Italiener.