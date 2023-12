In der Nacht zu Freitag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei vier Jugendliche fest, nachdem diese eine Lärmschutzwand auf einer Gesamtfläche von rund 100 Quadratmeter besprüht hatten.

Berlin - Pankow (ots) - Gegen 2:50 Uhr beobachtete die Besatzung eines Polizeihubschraubers bei einem Überwachungsflug zum Schutz kritischer Infrastruktur mehrere Personen beim Besprühen einer Lärmschutzwand an der Bahnstrecke zwischen Karow und Buch. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen kurze Zeit später in Zusammenarbeit mit Kräften der Polizei Berlin vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren vorläufig fest und stellten mehrere Farbeimer, Spraydosen und diverse Sprayerutensilien als Beweismittel sicher.



Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte das Quartett an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten.