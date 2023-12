Am Berliner Hauptbahnhof kam es am Mittwoch zu einem Angriff mit einer Glasflasche auf zwei Mitarbeiter eines Einzelhandelunternehmens.

Berlin - Mitte (ots) - Einsatzkräfte nahmen den Angreifer vorläufig fest.



Gegen 13:45 Uhr soll ein Mann in einem Geschäft am Berliner Hauptbahnhof lautstark randaliert und mit einer Bierflasche Waren beschädigt haben. Als ein Mitarbeiter ihn aufforderte das zu unterlassen, soll der Mann dem Mitarbeiter unvermittelt mehrfach mit der Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Hierbei erlitt er mehrere Schnittverletzungen am Kopf und im Gesicht. Einem weiteren einschreitenden Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma soll er mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.



Alarmierte Kräfte der Bundespolizei nahmen den Angreifer kurz darauf vorläufig fest und leiteten gegen den alkoholisierten 40-jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.



Der verletzte 36-jährige Mitarbeiter kam zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma erlitt ein Hämatom im Gesicht und setzte seine Arbeit fort.