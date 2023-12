Sonntagmittag soll ein Mann am Bahnhof Berlin-Lichtenberg mit einer Glasflasche auf einen anderen eingeschlagen haben.

Berlin - Lichtenberg (ots) - Gegen 13:40 Uhr soll es in der Haupthalle des Bahnhofes Berlin-Lichtenberg zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge ein 31-jähriger Lette einem 40-jährigen ebenfalls lettischen Staatsangehörigen mit einer Glasflasche angegriffen haben soll. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff eine Schnittwunde am Hals sowie ein Hämatom am Hinterkopf.



Die Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch vor Ort antreffen. Bei dem stark alkoholisierten 31-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft die Blutentnahme an. Den verletzten 40-Jährigen brachten alarmierte Rettungskräfte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.



Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretenen, wohnungslosen Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der Polizeipflichtige die Dienststelle.